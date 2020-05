В ОАЭ потушили горящий небоскреб: сгорели все 48 этажей

В результате пожара в небоскребе в городе Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах пострадали 12 человек. Об этом сообщает Emarat Al Youm.

Отмечается, что девять человек получили легкие травмы, первую медицинскую помощь им оказали на месте происшествия. Еще трех пострадавших в результате пожара госпитализировали в больницу Аль Касими с травмами средней степени тяжести.

Как сообщалось, пожар в 48-этажном небоскребе в городе Шарджа начался вечером во вторник, 5 мая. Пламя охватило почти все здание, а горящие куски обшивки и обломки засыпали окрестные улицы.

