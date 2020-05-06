Скачать
Среда, 06.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги дня 5 мая: Карантин и школа, делегация ТКГ и трудоустройство заробитчан
Итоги дня 5 мая: Карантин и школа, делегация ТКГ и трудоустройство заробитчан
Грозы с градом и шквальный ветер: в Украине значительно ухудшится погода
Грозы с градом и шквальный ветер: в Украине значительно ухудшится погода
Вернуть билеты Евро-2020 нужно в мае
Вернуть билеты Евро-2020 нужно в мае
Юрьев день: приметы и обряды на 6 мая
Юрьев день: приметы и обряды на 6 мая

В ОАЭ потушили горящий небоскреб: сгорели все 48 этажей

В ОАЭ потушили горящий небоскреб: сгорели все 48 этажей
07:31 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости мира:В городе Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах загорелось 45-этажное жилое здание Abbco.

В результате пожара в небоскребе в городе Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах пострадали 12 человек. Об этом сообщает Emarat Al Youm.

Отмечается, что девять человек получили легкие травмы, первую медицинскую помощь им оказали на месте происшествия. Еще трех пострадавших в результате пожара госпитализировали в больницу Аль Касими с травмами средней степени тяжести.

Как сообщалось, пожар в 48-этажном небоскребе в городе Шарджа начался вечером во вторник, 5 мая. Пламя охватило почти все здание, а горящие куски обшивки и обломки засыпали окрестные улицы.

Как сообщал местный журналист, десятки пожарных пытались потушить башню, используя десяток пожарных машин и беспилотников.

По предварительным данным погибших нет, все жители были вовремя эвакуированы. 

По меньшей мере пять домов вблизи горящей башни также были эвакуированы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ОАЭ, Небоскреб, Шарджа, Пожар в ОАЭ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Школа 2020: С сентября школьники месяц будут догонять учебную программу
02 "Азиатское направление - важное": В ОПУ рассказали о будущих визитах Зеленского
03 Экс-глава Львовской ОГА может занять должность председателя Госаудитслужбы
04 Новый представитель Украины в ТКГ о выборах в ОРДЛО: Жизнь покажет, насколько это реально
05 Приводит давление в норму: польза томатного сока
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Сутки на Донбассе: 15 вражеских обстрелов, пострадали двое военных
Сутки на Донбассе: 15 вражеских обстрелов, пострадали двое военных
В ОАЭ потушили горящий небоскреб: сгорели все 48 этажей
В ОАЭ потушили горящий небоскреб: сгорели все 48 этажей
Трамп о коронавирусе: Я не могу уснуть по ночам
Трамп о коронавирусе: Я не могу уснуть по ночам
Рецепт дня: Хек с грибами, запеченный в сливочно-горчичном соусе
Рецепт дня: Хек с грибами, запеченный в сливочно-горчичном соусе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь