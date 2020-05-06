Пожар охватил все этажи: горящий небоскреб в ОАЭ удалось потушить

Новости мира:В ОАЭ потушили горящий небоскреб, сгорели все 48 этажей

В городе Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах потушили небоскреб Abbco Tower. Пожаром были охвачены все 48 этажей.

Открытого огня снаружи на здании не видно, пишут в соцсетях очевидцы с места происшествия и выкладывают фото и видео, сообщает ТСН.

Спасатели тушили огонь с помощью пожарных машин, гидрантов и дронов.

Пожар начался около 21:00 по местному времени во вторник, 5 мая. Были эвакуированы жители этого небоскреба, около 250 семей и пяти соседних. Квартал вокруг небоскреба в огне огорожен правоохранителями. На месте также дежурят медики.

В соцсетях сообщают о семи случаях незначительного отравления угарным газом - все живые, в основном это пожилые люди. Летальных случаев не зафиксировали.

Причину возгорания сейчас устанавливают. Также пока нет окончательной информации, есть ли жертвы - здание еще обследуют.

Как сообщалось ранее, в результате пожара повреждены большое количество автомобилей, которые были припаркованы под небоскребом. Горящие куски обшивки и обломки засыпали окрестные улицы.