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Пожар охватил все этажи: горящий небоскреб в ОАЭ удалось потушить

Пожар охватил все этажи: горящий небоскреб в ОАЭ удалось потушить
05:39 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:В ОАЭ потушили горящий небоскреб, сгорели все 48 этажей

В городе Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах потушили небоскреб Abbco Tower. Пожаром были охвачены все 48 этажей.

Открытого огня снаружи на здании не видно, пишут в соцсетях очевидцы с места происшествия и выкладывают фото и видео, сообщает ТСН.

Спасатели тушили огонь с помощью пожарных машин, гидрантов и дронов.

Пожар начался около 21:00 по местному времени во вторник, 5 мая. Были эвакуированы жители этого небоскреба, около 250 семей и пяти соседних. Квартал вокруг небоскреба в огне огорожен правоохранителями. На месте также дежурят медики.

В соцсетях сообщают о семи случаях незначительного отравления угарным газом - все живые, в основном это пожилые люди. Летальных случаев не зафиксировали.

Повреждено большое количество автомобилей: В ОАЭ пылает небоскреб (Видео)

Причину возгорания сейчас устанавливают. Также пока нет окончательной информации, есть ли жертвы - здание еще обследуют.

Как сообщалось  ранее, в результате пожара повреждены большое количество автомобилей, которые были припаркованы под небоскребом. Горящие куски обшивки и обломки засыпали окрестные улицы.

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ОАЭ, Пожар, Небоскреб.
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