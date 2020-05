Повреждено большое количество автомобилей: В ОАЭ пылает небоскреб (Видео)

В Объединенных Арабских Эмиратах в третьем по величине городе страны — Шарджа, вспыхнул сильный пожар в 48-этажном небоскребе.

Об этом сообщает англоязычная газета ОАЭ Khaleej Times, передает УНН.

Вечером во вторник, 5 мая, в 48-этажном строении Аббко на территории района Аль Нахда в городе Шарджа вспыхнул сильный пожар.

Sharjah fire: According to eye witnesses, the blaze erupted in a building next to Taj Bangalore restaurant.

— Khaleej Times (@khaleejtimes) May 5, 2020