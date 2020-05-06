Повреждено большое количество автомобилей: В ОАЭ пылает небоскреб (Видео)

В Объединенных Арабских Эмиратах в третьем по величине городе страны — Шарджа, вспыхнул сильный пожар в 48-этажном небоскребе.
Об этом сообщает англоязычная газета ОАЭ Khaleej Times, передает УНН.
Вечером во вторник, 5 мая, в 48-этажном строении Аббко на территории района Аль Нахда в городе Шарджа вспыхнул сильный пожар.
Sharjah fire: According to eye witnesses, the blaze erupted in a building next to Taj Bangalore restaurant.
Details...https://t.co/ECgPVKKWVk
Video by Shihab/Khaleej Times pic.twitter.com/s8XEiZCIgc
— Khaleej Times (@khaleejtimes) May 5, 2020
Отмечается, что в результате падения обломков, падающих со здания, повреждено "большое количество автомобилей".
Fire breaks out in Sharjah building
Details...https://t.co/ECgPVKKWVk
Video by Abhishek Sen Gupta/Khaleej Times pic.twitter.com/aEyzjbihPh
— Khaleej Times (@khaleejtimes) May 5, 2020
По словам сотрудника гражданской обороны страны, в 21.40 по местному времени поступил звонок о пожаре, и для участия в тушении пожара были направлены команды из всех пожарных станций. По его словам, пожар, начавшийся на нижних этажах, сразу распространилась вверх, охватив все здание.