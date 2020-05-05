В Винницкой области бушевала непогода, погиб мужчина

Новости Украины:В понедельник, 4 мая, в Винницкой области бушевала непогода, в результате которой в селе Круподеринцы погиб один человек.

В Погребищенском районе Винницкой области в результате непогоды погиб местный житель, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Как сообщается, по состоянию на 00:00 5 мая подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям выезжали на ликвидацию последствий непогоды в трех районах области - Гайсинском, Бершадском и Погребищенском.

"В частности, в последнем, в с. Круподеринцы, во время ливня большим потоком воды и ила был смыт с дороги местный житель, который двигался на велосипеде по дороге. Прибыв на место происшествия, бойцы ГСЧС достали погибшего мужчину с заиленной обочины и передали работникам Нацполиции", - указывается в сообщении.

Всего в результате ливня было покрыто илом около 150 м дороги, въезд в село временно совершается с другой стороны.

В пгт Погребище 4 мая в 18:14 спасатели оказали помощь населению по откачке воды с территории одного частного домовладения.

В г. Гайсин было подтоплено одно частное домохозяйство. Бойцы ГСЧС, прибывшие на помощь населению, специальным оборудованием откачали 8 куб. м воды и прочистили сточные канавы от мусора и грязи.

На аналогичный вызов в этот же вечер выезжали спасатели г. Бершадь. Там, в с. Крушеневка из-за сильного дождя затопило двор и один приусадебный участок. Чтобы предотвратить подтопление жилого дома, с помощью подручных средств, спасатели совершили подкоп и отвели воду в долину.

К проведению аварийно-спасательных работ от ГСЧС привлекалось 19 человек личного состава и четыре единицы специальной техники.