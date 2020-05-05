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В Украине объявили штормовое предупреждение

В Украине объявили штормовое предупреждение
10:45 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:В Украине ожидаются кратковременные дожди, грозы, местами град, шквалы, а в Карпатах - снег и заморозки.

Во вторник, 5 мая, во многих регионах Украины ожидается ухудшения погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"5 мая днем в Украине, кроме западных областей, грозы, в восточных, Сумской и Запорожской областях местами град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, во вторник, 5 мая, в Украине пройдут дожди, температура днем поднимется до +23°

В среду, 6 мая, кратковременные дожди, местами грозы, на западе страны местами значительные дожди; в Карпатах значительный снег. Ветер северо-западный, западный, 5-10 м/с.

Температура в западных областях ночью 3-8° тепла, днем 9-14°; на остальной территории ночью 8-13°, днем 12-17°, в юго-восточной части 17-22°; в Карпатах ночью заморозки 0-3 °, температура днем 1-6° тепла.

В Киеве в среду, временами дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью около 10°, днем 14-16°.

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Погода, Дожди, Укргидрометцентр, Град, Весна, Грозы, Погода в мае.
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