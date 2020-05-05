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Погода резко испортится: синоптики предупредили о ливнях и грозах

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Погода резко испортится: синоптики предупредили о ливнях и грозах
08:30 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:Кратковременные дожди, местами грозы, а в Карпатах снег прогнозируют метеорологи в ближайшие дни.

В ближайшие сутки в Украине, 5 мая, будет неустойчивая погода - ночью местами небольшие дожди; днем везде умеренные кратковременные дожди, кроме западных областей, грозы, на Левобережье местами град и шквалы 15-20 м/с, сообщает Укргидрометцентр. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 8-13°, в западных областях 4-9°; днем 14-19°, на юге и востоке страны до 22°.

В Киеве - ночью местами небольшой дождь, днем умеренный дождь, гроза; температура ночью 10-12°, днем 17-19°.

Прогноз погоды на 5 мая, фото: meteo.gov.ua

В среду, 6 мая, кратковременные дожди, местами грозы, на западе страны местами значительные дожди; в Карпатах значительный снег. Ветер северо-западный, западный, 5-10 м/с.

Температура в западных областях ночью 3-8° тепла, днем 9-14°; на остальной территории ночью 8-13°, днем 12-17°, в юго-восточной части 17-22°; в Карпатах ночью заморозки 0-3 °, температура днем 1-6° тепла.

В Киеве в среду, временами дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью около 10°, днем 14-16°.

Прогноз погоды на 6 мая, фото: meteo.gov.ua

7 мая в Украине будет облачно с прояснениями. В западных, северных, Винницкой, Черкасской областях умеренные (в Карпатском регионе значительные) дожди, на крайнем западе без осадков; на остальной территории умеренные дожди. Ветер северо-западный, западный, 5-10 м/с, в западной части порывы 15-20 м/с. Температура в западных областях ночью 3-8° тепла, днем 9-14°, 7 мая местами до 17°; на остальной территории ночью 5-10°, днем 12-17°, в юго-восточной части 17-22°.

На высокогорье Карпат 7 мая умеренные осадки (днем местами); ночью заморозки 0-3°, температура днем 1-6° тепла.

6-7 мая в Киеве будет облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер северо-западный, западный, 5-10 м/с. Температура ночью 6 мая 8-13°, 7 мая 5-10 ° тепла; днем 12-17°.

Прогноз погоды на 7 мая, фото: meteo.gov.ua

8-9 мая в восточных и южных, 8 мая местами и в центральных областях небольшой дождь, на остальной территории без существенных осадков. Температура ночью 4-10° тепла; днем 14-20°.

В Карпатах ночью 8 мая заморозки 0-2°, 9 мая 2-7° тепла; днем 8-13°.

8-9 мая в столице без существенных осадков. Температура ночью 4-9 ° тепла, днем 15-20°.

Прогноз погоды на 8 мая, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 9 мая, фото: meteo.gov.ua

2020 год может стать самым жарким в истории наблюдений

Напомним, синоптики рассказали о погоде на лето 2020

Погода в Украине с самого начала 2020 года отличается нестабильностью, а лето может стать настоящим испытанием, поставив рекорды жары. Это может не только доставить дискомфорт украинцам, но и привести к проблемам с урожаем. Об этом рассказал директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида По данным специалиста, в Украине стабильно растет средняя температура не только летом, но и зимой.

Дождь в Киеве побил все рекорды за прошедшие годы

Кульбида предупредил украинцев, что стоит забыть о холодных и снежных зимах. А к жаркому и сухому лету, наоборот, стоит привыкать.

Кроме того, Николай Кульбида прогнозирует, что холодных зим в Украине уже не будет, равно как и снежных. Или же они станут случаться гораздо реже, чем сейчас. Осадки в виде снега будут, но при высокой температуре воздуха у снежного покрова не будет шансов - он не успеет образоваться.

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Погода, Дожди, Укргидрометцентр, Тепло, Заморозки, Синоптики, Потепление, Весна, Прогноз погоды, Грозы, Погода в мае.
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