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На Филиппинах петух убил полицейского

На Филиппинах петух убил полицейского
Обновлено 05:24 Сегодня Телеграф Фото: insiderpaper.com

Офицер филиппинской полиции погиб во время рейда на организаторов незаконного петушиного боя. 

Об этом сообщает Al-Arabiya

Петушиные бои - популярный но кровавый вид спорта на архипелаге, посетители ставят деньги на исход боя между двумя птицами, которые часто сражаются до смерти. Для того, чтобы сделать и без того кровавые бои еще более жестокими, владельцы птиц часто прикрепляют к лапам "бойцов" лезвия и шпоры. 

Бои были запрещены вместе с другими спортивными и культурными мероприятиями во время пандемии коронавируса, чтобы предотвратить скопление больших толп и избежать распространения инфекции.

Инцидент случился в понедельник в центральной провинции Северного Самара. Лейтенант Кристиан Болок подобрал боевого петуха, когда собирал доказательства организации нелегального мероприятия. 

Лезвие на лапе птицы перерезало бедренную артерию полицейского, от чего тот истек кровью. 

"Я не мог поверить в это, когда мне впервые сообщили об этом. Впервые за 25 лет работы в полиции я потерял мужчину из-за шпоры боевого петуха", - сказал начальник полиции провинции Арнел Апуд.

В ходе рейда в городе Сан-Хосе были арестованы три человека и схвачены два боевых петуха вместе с двумя наборами шпор.

Напомним, в Египте акула покусала семью туристов из Украины. Двенадцатилетний мальчик лишился руки. 

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Филиппины, Петушиные бои.

Автор:

Телеграф
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