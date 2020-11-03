Боевики ИГИЛ штурмовали Кабульский университет: десятки погибших

В понедельник, 2 ноября, боевики ИГИЛ штурмовали Кабульский университет в Афганистане, когда в нем проходила книжная ярмарка с участием посла Ирана. В ходе многочасовой перестрелки было убито по меньшей мере 22 человека, еще 22 получили ранения.

Об этом пишет AP.

Большинство погибших и пострадавших - студенты. Сохраняются опасения, что число жертв возрастет, так как многие из раненных находятся в критическом состоянии.

Сразу после нападения "Талибан" заявил, о непричастности к атаке, поскольку они продолжают вести переговоры с афганским правительством о мирном урегулировании ситуации в стране.

Позже ответственность взяла на себя террористическая организация ИГИЛ.

A wounded student of Kabul University attacl pic.twitter.com/XWfjETI9fV — Javed Hamim Kakar (@HM_Kakar) November 2, 2020

Представитель МВД Афганистана Тарик Ариан сообщил, что все трое нападавших были ликвидированы, впрочем в ИГИЛ заявляют, что нападавших было лишь двое.

Как сообщалось ранее, группа боевиков в Эфиопии расстреляла более 50 мирных жителей.