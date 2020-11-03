В основном женщины, старики и дети: на западе Эфиопии боевики расстреляли более 50 человек

Боевики устроили резню в общине этнических меньшинств в западном регионе Оромия, что в нескольких сотнях километров от столицы Эфиопии.

Согласно данным правозащитной организации Amnesty International, число жертв достигло 54 человек. Об этом сообщает AP.

Правозащитники пытаются выяснить, почему федеральные солдаты покинули регион за пару часов до нападения.

Правительство страны обвиняет в нападении группу повстанцев под названием "Освободительная армия оромо" (OLA), орудующей в регионах близ границы с Южным Суданом.

Выжившие после нападения в районе Гулисо зоны Западная Веллега рассказали Amnesty International, что федеральные войска неожиданно покинули регион, а через несколько часов прибыли повстанцы, представившиеся как OLA и заявили, что теперь они контролируют этот район.

"Боевики собрали людей, которым не удалось бежать, в основном женщин, детей и стариков, и убили их", - говорится в заявлении Amnesty. Выжившие спрятались в лесу неподалеку.

Согласно данным комиссии по правам человека Эфиопии, около 60 боевиков приехали в поселок, где в основном проживают этнические амхары, "вытащили их из домов и отвезли в школу, где их убили"

"Вооруженная группа собрала 200 человек на площади около 17:00, а затем начала стрелять в них", - цитирует слова одного из выживших телекомпания Amhara Mass Media Agency, вещающая в регионе Амхара. Выживший сообщил, что сожжены школа и около 120 домов.

Амхары - вторая по численности этническая группа в Эфиопии после оромос. В последние недели они также стали объектом нападений боевиков в Западном Бенишангуль-Гумузе и Южном регионе, в результате чего погибло несколько десятков человек.

Освободительная армия оромо не прокомментировала обвинения в нападении. В прошлом их представители отрицали причастность к подобным происшествиям.

Напомним, в столице Австрии произошел теракт. Группа неизвестных убила по меньшей мере 7 человек.