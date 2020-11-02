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Теракт в Австрии: в разных частях Вены слышна стрельба, не менее семи погибших

Теракт в Австрии: в разных частях Вены слышна стрельба, не менее семи погибших
23:50 Пн, 2 Ноябрь 2020 Телеграф

В центре столицы Австрии произошел теракт. Неизвестные в серии нападений убили семь человек. 

По данным местного телеканала ORF, сначала вооруженные люди обстреляли синагогу. В полиции это подтвердили, отметив, что был серьезно ранен один из правоохранителей. 

Глава еврейской общины Вены заявил, что пострадавших среди прихожан не было. 

Преступник смог скрыться. 

Затем стрельба произошла уже возле еврейского культурного центра и в нескольких ресторанах. По разным данным нападавших было несколько и один из них себя подорвал. 

В ходе атаки на еврейский центр, погибли семеро человек. 

Телеграм-канал BAZA сообщает со ссылкой на местные СМИ, что в одном из местных ресторанов злоумышленники захватили заложников. 

СМИ также сообщают, что один из террористов был опознан, как некий 39-летний Самюэль Хайденеггер.

Вопреки появляющимся данным о том, что боевиков задержали, в сети появляются свидетельства, что в разных частях Вены стрельба продолжается. 

Информацию также подтвердил посол Украины в Австрии Александр Щерба, призвав соотечественников не выходить на улицы. 

Напомним, в канадском Квебеке мужчина в средневековых доспехах устроил массовую резню

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Теракт, Австрия, Вена.

Автор:

Телеграф
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