Мужчина "в средневековой одежде" устроил резню в Квебеке (фото, видео)

В франкоязычной канадской провинции Квебек полиция задержала человека с ножом, который убил двоих и ранил пять человек.

Об этом сообщает местное издание CBC.

Отмечается, что мужчина был одет "в средневековую одежду" и вооружен холодным оружием, а именно мечем.

Само происшествие случилось 31 октября около часа ночи по местному времени недалеко от Шато Фронтенак на улице Рю де Рампарт, а задержан подозреваемый был возле Старого порта города.

В полиции рассказали, что "средневековому" убийце всего лишь 20 лет. Мотивы преступления не уточняются.

Сейчас расследование продолжается, поэтому жителей просят не покидать дома в целях безопасности.