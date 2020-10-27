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Стреляли и рубили мачете: боевики в Камеруне напали на школу и убили восьмерых детей

Стреляли и рубили мачете: боевики в Камеруне напали на школу и убили восьмерых детей
Обновлено 06:25 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

По меньшей мере восемь детей в возрасте от 8 до 12 лет погибли после нападения неизвестных на школу на юго-западе Камеруна. 

"По меньшей мере восемь детей погибли от огнестрельных ранений и ударов мачете. Еще двенадцать были ранены и доставлены в местные больницы", - говорится в заявлении местного Управления ООН по координации гуманитарной деятельности (УКГД), пишет CGTN.

По данным источников из полиции, дети погибли, когда "группа из девяти террористов" ворвалась в школу и открыла огонь по ученикам. 

Чемберлин Нтоу Ндонг, префект департамента Меме, где расположена школа Кумбы, пообещал, что "этих людей поймают во что бы то ни стало. Я повторяю, во что бы то ни стало".

Сейчас в регионе развернуты тысячи военных. 

Два англоязычных региона Камеруна, Юго-Западная и Северо-Западная провинции, долгое время выступали против предполагаемой дискриминации со стороны франкоговорящего большинства страны.

Эти два региона стали центром конфликта с участием боевиков-сепаратистов. С 2017 года боевые действия унесли более трех тысяч жизней и вынудили более 700 тысяч человек покинуть свои дома.

Как сообщалось ранее, Россия нанесла авиаудар по Идлибу, вследствие чего погибло почти 80 человек. 

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Африка, Камерун.

Автор:

Телеграф
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