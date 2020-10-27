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Россия нанесла авиаудар по Идлибу: погибли почти 80 человек

Россия нанесла авиаудар по Идлибу: погибли почти 80 человек
Обновлено 02:40 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Российская авиация нанесла удары по северной части провинции Идлиб в Сирии. Согласно сообщениям наблюдателей, погибли десятки поддерживаемых Турцией повстанцев. Многие другие были ранены. 

Как сообщает BBC, авиаудар был нанесен по тренировочной базе группировки Файлак аш-Шам

Базирующаяся в Великобритании группа наблюдателей "Сирийский наблюдательный центр по правам человека" оценила число погибших в 78 человек.

Обсерватория добавила, что некоторые из раненых находятся в тяжелом состоянии, и число погибших, вероятно, возрастет.

Атака в районе Гарем, находящемся к северо-западу от города Идлиб уже названо самым смертоносным с марта 2020 года, когда вступил в силу режим прекращения огня, достигнутого между сторонами конфликта при посредничестве России и Турции.

Перемирие положило конец наступлению сирийского режима на регион.

Когда было объявлено о прекращении огня, Турция заявила, что оставляет за собой право "отомстить" в случае атаки любой из союзных Башару Асаду сил. 

Идлиб - последняя провинция, удерживаемая повстанцами и другими боевиками, потерпевшими поражение в ходе девятилетней гражданской войны.

Напомним, 21 октября авиация РФ нанесла удар по окрестностям сирийского города Аль-Рами. 

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Сирия, Турция, Россия, Идлиб.

Автор:

Телеграф
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