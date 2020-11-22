Китай ввел беспрецедентные меры против COVID-19 у границы России (видео)

В городе Маньчжоули (автономный район Внутренняя Монголия, Северо-Восточный Китай) немедленно ввели карантин в связи с обнаружением там нескольких случаев COVID-19

Об этом в воскресенье сообщило Центральное телевидение КНР.

Отмечается, что город находится всего в 4 км от российской границы и 6 км от Забайкальска.

В Маньчжоули выявили два случая коронавируса. Население города, в котором проживают 172 тыс. человек, будут массово тестировать.

Смотрите видео с места событий:

Власти ввели запрет на собрания и массовые мероприятия, развлекательные заведения, школы и детские сады временно закрыты.

Оперативный штаб также сообщил о временной приостановке пассажирского железнодорожного сообщения с городом.

Маньчжоули - важный логистический центр на границе РФ и Китая: там расположен грузопассажирский пограничный переход "Забайкальск - Маньчжурия", и несмотря на карантинные меры, он работает в обычном режиме.

"Железнодорожный и автомобильный пункты пропуска на границе с Россией работают в прежнем ограниченном режиме", - рассказал генеральный консул РФ в Харбине Владимир Ощепков.