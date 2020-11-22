Коронавирус в шанхайском аэропорту: люди прорывали оцепление, чтобы покинуть здание (видео)

В аэропорту Шанхая обнаружили коронавирус у одного из работников. В связи с этим, администрация решила провести массовое тестирование всех людей, которые находились в здании.

Кадры из аэропорта появились в Телеграм-канале "На видео видно".

"Шанхайский аэропорт Пудун прекращает работу на 14 дней до 7 декабря, после положительного результата теста на вирус у одного из работников. По последним данным положительный тест уже у семи человек. Персонал и посетители не могут вернуться домой", - говорится в подписи к видео.





Как сообщалось ранее, китайские власти объявили карантин в городе Маньчжоули, который расположен в четырех километрах от российской границы. Там было обнаружено два случая COVID-19, теперь жителям предстоит пройти через массовое тестирование.