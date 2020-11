На Индию обрушился мощный циклон "Нивар": фото и видео последствий

Мощный циклон «Нивар» ударил по южному побережью Индии в четверг ранним утром, убив по меньшей мере 5 человек, выкорчевав деревья и повалив линии электропередачи. На данный момент стихия уже утихла.

Циклон Нивар унес жизни трех человек в индийском штате Тамил Наду и затопил улицы города Ченнай и союзной территории Пудучерри.

Мы собрали видео того, как происходил природная аномалия.

Сильный циклонический шторм «Нивар» обрушился на берег около Пудучерри около 23:30 25 ноября. Была зафиксирована скорость ветра до 145 км / ч. Представители IMD заявили, что угроза все еще остается высокой. В нескольких частях Ченнаи и Пудучерри были выкорчеваны деревья и электрические столбы. Благодаря тысячи рабочих по всему штату, которые работали сверхурочно.

Катастрофа принесла много разрушений Индии. Териториия, которую обрушился циклон стали похожи на руины. Однако весь город вернулся к нормальной жизни менее чем через 24 часа после прекращения действия циклона.

Whole City is back to normal in not even 24 hours of time of Cyclone withdrawal. #களத்தில்EPS #CycloneNivar pic.twitter.com/5XFqzM8Y5L

Time to thank these men and women for all that they do for us- be it during pandemic or natural calamity.



Thousands of workers across the State have been working overtime to keep us safe.



This man tells me... இது எங்க ஊரு சார்