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В небе над Японией заметили огромный светящийся шар (видео)

В небе над Японией заметили огромный светящийся шар (видео)
02:28 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

В воскресенье, 29 ноября, около двух часов ночи на обширной территории на западе Японии в небе был замечен большой огненный шар.

Камеры NHK показывают, что огненный шар после нескольких секунд падения светится значительно ярче, что на мгновение ярко освещает все небо.

Соцсети сразу же заполонили потрясающие видео огненного шара. Местонахождение пользователей, которые публиковали эти видео, показывает, что ярко-сияющий шар «занял» широкий диапазон от Токай до Кинки и Сикоку.

Директор одного из планетариев Японии Такеши Иноуэ отметил, что «огненный шар» - это болид, или падающая звезда.

Также, некоторые очевидцы рассказывают, что падение болида сопровождалось громким гулом.

Ранее, «Телеграф» сообщал, что Япония рассказала, как будет строить города на Луне.

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Япония, Болид.

Автор:

Телеграф
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