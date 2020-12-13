В Пакистане произошел взрыв возле полицейского участка: по меньшей мере 25 человек ранены (фото)

По меньшей мере 25 человек получили ранения вследствие взрыва в пакистанском городе Равалпинди.

Как сообщает местная телекомпания Dawn News, взрыв, предположительно, гранаты произошел на рынке возле полицейского участка.

Местные чиновники отметили, что 22 человека были отправлены в больницу, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.

Начальник городской полиции Мохаммад Ахсан сообщил журналистам, что природа взрыва еще не известна.

Между тем сотрудники службы спасения заявили, что взрыв произошел на фильтрационной установке, расположенной напротив полицейского участка Гяндж Манди.

Ни одна из группировок не взяла ответственность за атаку.

Отмечается, что 4 декабря возле этого полицейского участка взорвалось самодельное взрывное устройство. Тогда погиб один человек, еще семь получили ранения.

Напомним, в Индии работники фабрики по производству iPhone устроили погром из-за задержки выплат зарплаты.