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На фабрике по производству iPhone устроили погром: происшествие в Индии попало на видео

На фабрике по производству iPhone устроили погром: происшествие в Индии попало на видео
Обновлено 10:33 Сегодня Телеграф фото: скриншот из видео/Twitter

В субботу, 12 декабря, в Индии работники завода по производству iPhone устроили погром на производстве из-за задержек по зарплате.

Об этом сообщается в Twitter, где публикуется видео с места забастовки.

Известно, что в протестах приняли участие около 2000 работников завода, которые, не стесняясь, громили офисы руководства завода, мебель, жгли автомобили, выводили из строя производственное оборудование.

Уточняется, что беспорядки были вызваны тем, что рабочие не получали полную зарплату, которую, как им было сказано, они будут получать при присоединении к компании  iPhone.

Один из сотрудников предприятия рассказал, что  выпускнику инженерного факультета обещали 21 000 рупий (285 долларов США) в месяц, но вместо этого сначала он получил 16 000 рупий (217 долларов США), которые затем снизились до 12 000 рупий (163 доллара США) за последние три месяца.

У других сотрудников, по его словам, ситуация сложилась еще хуже: зарплата одного выпускника, не имеющего инженерного образования, была снижена до 8000 рупий (108 долларов США). А некоторые утверждали, что им платили всего 500 рупий (6,78 доллара США).

Руководство предприятия пока никак не комментирует ситуацию. Отметим, что этот завод в Индии является центром приема на работу партнеров Apple по сборке. В августе на завод трудоустроились 2 000 рабочих. Планировалось, что в конечном итоге количество рабочих мест  увеличится до 10 000 рабочих мест. Неясно, были ли сотрудники, устроившие страйк, недавно нанятыми сотрудниками из указанных 2 000.

Как сообщал "Телеграф", ранее были раскрыты первые детали об iPhone 13.

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Все по теме:

Индия, Apple, iPhone, Видео, Забастовки, Заводы.

Автор:

Телеграф
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