В отделении с больными коронавирусом взорвался кислородный баллон, много погибших: детали и фото трагедии в Турции

В субботу, 19 декабря, в Газиентепе (юг Турции) в отделении интенсивной терапии, где лечат больных коронавирусом, произошел взрыв кислородного баллона, в результате пожара от которого погибли 8 человек.

Об этом сообщает местное издание Аnadolu.

Из восьми погибших пациентов, несмотря на то, что пожарные оперативно погасили ЧП, 7 человек умерли в самом отделении интенсивной терапии, где произошел взрыв, и один человек при переводе в другую больницу.

Все погибшие – пациенты преклонного возраста. Самому младшему из них 56 лет, самому старшему – 85.

Всех остальных пациентов, которые не пострадали и лечились в этом отделении, перевели в другие больницы. В полиции выясняют все обстоятельства ЧП.

Как сообщал "Телеграф", несмотря на переговоры по поставкам вакцины предложенной президентом РФ Владимиром Путиным в Турцию, Реджеп Тайип Эрдоган все же выбрал более дорогую вакцину от партнеров из Китая.