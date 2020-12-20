В Афганистане ракетами обстреляли военную базу США

Главная военная база США и НАТО в Афганистане попала под обстрел ракетами.

Об этом сообщает агентство "Синьхуа".

"Пять реактивных снарядов были выпущены по аэродрому Баграм из брошенного грузовика, припаркованного в населенном пункте Каландар-Хиль района Баграм", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что семь ракет не были выпущены и были обезврежены афганскими силами безопасности.

Аэродром Баграм, расположенный примерно в 50 км к северу от афганской столицы Кабула, в течение последних 19 лет служит главной военной базой США и НАТО в Афганистане.

Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за нападение. Дальнейшие подробности инцидента пока не сообщаются.

Как сообщал "Телеграф", ранее в столице Афганистана Кабуле произошел взрыв на религиозном собрании. По меньшей мере, 15 мирных жителей погибло, а еще 20 получили ранения.