Мощный взрыв в Кабуле унес жизни 15 человек: фото и видео с места событий

В столице Афганистана Кабуле произошел взрыв на религиозном собрании. В итоге по меньшей мере 15 мирных жителей погибло, а еще 20 получили ранения.

Как сообщает AlJazeera, сред погибших есть дети.

Отмечается, что часть из жертв теракта собрались для чтения Корана. Согласно министерству внутренних дел страны, предполагается, что взрывчатка была заложена в моторизованную рикшу.

Взрыв произошел в 14:00 по местному времени (11:30 по Киеву).

Представитель губернатора провинции сообщил, что согласно предварительным данным, мужчина на моторикше выглядел, как уличный продавец, а взрыв произошел, когда вокруг него собрались дети. Церемония чтения Корана проходила неподалеку.

Ответственность за взрыв на себя пока никто не взял.

Video shows the scene after an IED explosion happened in Pul-e-Surkh area in Kabul this afternoon. pic.twitter.com/GPn3I3H2D2

— TOLOnews (@TOLOnews) December 18, 2020