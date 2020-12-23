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Загадочный огненный шар с грохотом пронесся в небе над Китаем: видео и версии

Загадочный огненный шар с грохотом пронесся в небе над Китаем: видео и версии
Обновлено 18:17 Сегодня Телеграф фото: UDN

В среду, 23 декабря, (в полвторого ночи по Киеву) в Китае упал метеорит, в результате чего все вокруг озарило, будто дневным светом.

Об этом сообщает местное издание UDN.

Бюро общественной безопасности округа Нангцянь сообщило, НЛО летел к западному озеру Чанду и не падал в Нангцянь.

Поскольку это произошло в 7:30 утра по китайскому времени, то свидетелями необычного явления стало большое количество людей.

На опубликованном видео видно, что после того, как издалека раздался громкий шум, по небу внезапно пролетел огненный шар, темное небо осветилось, как днем, и после того, как огненный шар прошел, небо снова погрузилось в темноту.

Инцидент вызвал бурную дискуссию. Некоторые пользователи сети в Тибете заявили, что видели приземление НЛО в 7 часов. Другие утверждали, что они были свидетелями двух НЛО в 6 часов вечера в Баодине, Хэбэй, и в основном они были замечены на земле. Якобы НЛО падали на землю под вертикальным углом.

Астроном-любитель с материкового континента и главный автор "GuoKou.com" Ю Цзюнь сказал, что НЛО может быть астероидами, которые на большой скорости ударились об атмосферу Земли. Еще одна версия, то это ни что иное, как космический мусор.

При этом ученый отметил, что с точки зрения скорости летающих объектов на видео возможность космического мусора маловероятна, и он считает, что большая вероятность - это астероид из космоса. Он продолжил, что летающий объект был очень ярким, когда он проходил по воздуху, и он почти достиг яркости Солнца, что указывает на то, что летающий объект был очень большим и разбился в воздухе.

В свою очередь, Китайское сейсмологическое управление заявило, что падение похожего на метеорит объекта было зафиксировано в западной провинции Цинхай.

Характерный толчок зафиксировали в районе города Юйшу на территории Юйшу-Тибетского автономного округа в 07:25 по пекинскому времени (01:25 по Киеву).

В городе проживает примерно 416 тыс. человек. О пострадавших данных пока нет.

Как сообщал "Телеграф", в понедельник 23 ноября в Киеве жители могли наблюдать за падением метеорита.

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Китай, НЛО, Видео, Метеориты.

Автор:

Телеграф
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