Снегопады и лавины парализовали движение на дорогах в Индии: туристы оказались в "ловушке" (видео)

В Индии из-за обильного снегопада второй день подряд парализовано движение по автомагистрали Джамму-Сринагар, протяженностью 270 км.

Об этом пишет Hindustantimes.

"Около 2500 автомобилей, среди которых грузовики, застряли между Удхампуром и Рамбаном с вечера субботы", - сказал сотрудник дорожной полиции.

Помимо снега, ситуацию ухудшают периодически сходящие в регионе оползни и лавины.

На кадрах ниже видно, как группа из около 300 туристов застряла на дороге возле туннеля Атал в Ротанге, который является одной из местных туристических достопримечательностей. Отмечается, что для их вызволения было направлено около 70 единиц техники.

Национальное управление автомобильных дорог Индии (NHAI) задействовало своих людей и оборудование для уборки снега и грязи с дорог, однако сколько водителям еще придется простоять в пробках неизвестно.

Ситуацию не упрощают прогнозы синоптиков, которые ожидают, что умеренные и сильные снегопады обрушатся на регион вечером понедельника и будут продолжаться вплоть до 6 января.

Как сообщалось ранее, в Польше группа украинских туристов провалилась под лед на озере Морское Око.