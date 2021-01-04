Скачать
Понедельник, 04.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Картинка хорошая, но Зеленский уже работает против себя: политтехнолог разобрал новогоднее поздравление президента
Картинка хорошая, но Зеленский уже работает против себя: политтехнолог разобрал новогоднее поздравление президента
Смерть украинки в Турции: одним из последних Новицкую живьем видел охранник
Смерть украинки в Турции: одним из последних Новицкую живьем видел охранник
Простой рецепт вкусного рождественского кекса
Простой рецепт вкусного рождественского кекса
Украинская легкоатлетка засветила грудь на отдыхе в Буковеле (фото)
Украинская легкоатлетка засветила грудь на отдыхе в Буковеле (фото)

Снегопады и лавины парализовали движение на дорогах в Индии: туристы оказались в "ловушке" (видео)

Снегопады и лавины парализовали движение на дорогах в Индии: туристы оказались в "ловушке" (видео)
Обновлено 17:48 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

В Индии из-за обильного снегопада второй день подряд парализовано движение по автомагистрали Джамму-Сринагар, протяженностью 270 км. 

Об этом пишет Hindustantimes.

"Около 2500 автомобилей, среди которых грузовики, застряли между Удхампуром и Рамбаном с вечера субботы", - сказал сотрудник дорожной полиции.

Помимо снега, ситуацию ухудшают периодически сходящие в регионе оползни и лавины.  

На кадрах ниже видно, как группа из около 300 туристов застряла на дороге возле туннеля Атал в Ротанге, который является одной из местных туристических достопримечательностей. Отмечается, что для их вызволения было направлено около 70 единиц техники. 

Национальное управление автомобильных дорог Индии (NHAI) задействовало своих людей и оборудование для уборки снега и грязи с дорог, однако сколько водителям еще придется простоять в пробках неизвестно. 

Ситуацию не упрощают прогнозы синоптиков, которые ожидают, что умеренные и сильные снегопады обрушатся на регион вечером понедельника и будут продолжаться вплоть до 6 января.

 Как сообщалось ранее, в Польше группа украинских туристов провалилась под лед на озере Морское Око.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Индия, Погода, Снег.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Налоги на недвижимость 2021: сколько придется заплатить владельцам больших домов
02 «Совсем уже оборзели»: в Чернигове ветеран АТО осадила дерзкую сепаратистку (видео)
03 Алина Гросу подогрела слухи о романе с популярным актером
04 Странная смерть украинки в Турции: выяснились резонансные подробности
05 Появилось видео, как выглядел бы Донецк, если бы не приход "русского мира"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Циклон Ahmet принесет туман и дождь: прогноз прогоды в Украине 5 января
Циклон Ahmet принесет туман и дождь: прогноз прогоды в Украине 5 января
Слив пленок по Шеремету: что теперь будет с обвиняемыми Антоненко, Дугарь и Кузьменко
Слив пленок по Шеремету: что теперь будет с обвиняемыми Антоненко, Дугарь и Кузьменко
Лукашенко мог «заказать» убийство Шеремета: прослушка экс-главы КГБ Беларуси попала в сеть
Лукашенко мог «заказать» убийство Шеремета: прослушка экс-главы КГБ Беларуси попала в сеть
Не выдержал напора после праздников: в работе Telegram произошел сбой
Не выдержал напора после праздников: в работе Telegram произошел сбой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь