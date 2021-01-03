Украинские туристы провалились под лед на курорте в Польше (фото)

В Польше посетители Татранского национального парка вопреки предупреждениям охранников вышли на озеро Морское Око и провалились под лед.

Как сообщает krakow.tvp.pl, группа украинских туристов провалилась под лед в около 10 метрах от берега.

Отмечается, что посетители смогли самостоятельно выбраться из воды, обошлось без жертв.

Хоть вокруг озера стоят предупреждающие знаки, охранникам периодически приходится сгонять желающих сфотографироваться на берег. Лед на озере все еще тонкий и составляет около 5-6 см.

Начальник охраны парка Эдвард Влазло отметил, что только за один час пришлось согнать со льда почти сотню туристов.

"Не было времени наказывать этих туристов штрафами, потому что их было просто слишком много, и речь шла о безопасности", - сказал он.

Как сообщалось ранее, в Сумах пенсионер бросился на помощь мужчине, провалившемуся под лед, но сам едва не погиб.