Пенсионер бросился спасать провалившегося под лед мужчину и сам оказался в воде: детали и видео происшествия

В субботу, 2 января в 09:20 в Сумах произошло серьезное ЧП: двое мужчин провалились под лед на реке Псел, рассположенной в районе одного из торговых центров.

Об этом сообщает ГСЧС Украины в Сумской области, показав видео спасательной операции.

Прибывшие на место происшествия спасатели выяснили, что 41-летний мужчина, переходя водоем, провалился под лед на середине реки. 74-летний прохожий, который стал свидетелем происшествия, решил самостоятельно спасти мужчину, но как и он провалился под лед.

Сотрудники ГСЧС, прибывшие по вызову используя спасательный круг, вытащили пенсионера на берег, его правоохранители отвезли домой. С помощью лодки удалось приблизиться к 41-летнему утопающему и вернуть его на землю. Мужчину госпитализировали в медицинское учреждение.

Как сообщал "Телеграф", ранее, 25 декабря, в Черкасской области двое рыбаков утонули, спасая 14-летнюю девочку.