Под Черкассами двое рыболовов погибли, спасая ребенка

В пятницу, 25 декабря, в Черкасской области, на реке Гнилой Тикич, произошла трагедия: двое мужчин 51 и 27 лет пошли на рыбалку в компании 14-летней девочки. В какой-то момент под ногами у них начал трещать лед. Мужчины приложили максимум усилий, чтобы спасти ребенка. Это им удалось, но сами они не выжили.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Черкасской области.

На место тут же приехали спасатели, которым удалось обнаружить тело одного из рыболовов и достать из воды. Позже было найдено и тело второго мужчины.

Как сообщал "Телеграф", ранее во время шторма в районе Лагерной косы в акватории Черного моря в открытые воды унесло рыбацкую лодку.

А в Азовском море, районе Бердянска, ранее пропали трое рыбаков.