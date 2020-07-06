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Из-за шторма в Николаевской области рыбаков унесло в море

Из-за шторма в Николаевской области рыбаков унесло в море
Обновлено 22:40 Сегодня Телеграф Фото: ГСЧС
Во время шторма в районе Лагерной косы в акватории Черного моря в открытые воды начало уносить рыбацкую лодку. Об инциденте сообщил один из отдыхавших.

В Николаевской области спасатели оказали помощь гражданам, лодку которых во время непогоды начало относить в открытое море, передает пресс-служба ГСЧС.

"5 июля в 18:00 ... от отдыхающего поступило сообщение о том, что во время внезапного изменения погодных условий: а именно порывистого ветра и дождя, в открытое море начало относить рыбацкую лодку с людьми. Событие произошло в акватории Черного моря в районе Лагерной косы, в Очаковском районе", - говорится в сообщении.

К указанному месту направлен дежурный караул 22 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. Сотрудники ГСЧС на спасательном катере UMS-600 "Спасатель-2012" добрались до резиновой лодки "БАРК 260", который находился на ориентировочной расстоянии 1500 м от берега.

Двух граждан спасатели пересадили в свое плавсредство и прикрепив к своей их лодку, добрались до береговой линии.

Напомним, в Украине на 7 июля объявили штормовое предупреждение, прогнозируют ливни, град и шквалы.

Также сообщалось, что в ближайшие дни возможны наводнения в западных областях из-за сильных ливней.

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Все по теме:

Черное море, Рыбаки, ГСЧС, Происшествие.

Автор:

Телеграф
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