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Ким Чен Ын объявил о тотальном провале экономики КНДР, а встречу с Трампом назвал "чудесной победой"

Ким Чен Ын объявил о тотальном провале экономики КНДР, а встречу с Трампом назвал "чудесной победой"
Обновлено 15:51 Сегодня Телеграф Фото: facebook

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что его пятилетний план по развитию экономики провалился «почти во всех секторах», но в то же время, рассказал о «чудесных победах» за последние пять лет.

Об этом руководитель КНДР Ким Чен Ын заявил на съезде Трудовой партии – правящего органа Северной Кореи, сообщает государственное СМИ KCNA, передает Reuters.

Съезд правящей Трудовой (Рабочей) партии Северной Кореи – событие, которое Ким Чен Ын в последний раз проводил в 2016 году. Редкое политическое мероприятие привлекло внимание международной общественности. Одно из главных ожиданий от встречи – это объявление нового пятилетнего плана по развитию экономики КНДР, который должен был представить северокорейский лидер.

Однако вместо этого Ким Чен Ын сообщил, что предыдущий пятилетний план, принятый на съезде в 2016 году, не принес результатов «во всех секторах», после чего призвал Северную Корею стать более «самообеспеченной».

Так, лидер отметил, что с помощью программы пытался ускорить экономический рост и увеличить поставки электроэнергии. Однако, нехватку электроснабжения, а в некоторых регионах – и продовольствия, победить не удалось. Кроме того, ситуацию усугубили санкции, сильные наводнения и пандемия коронавируса, которая также затронула закрытую от всего мира страну.

В то же время, публичное признание поражений, которое мир впервые услышал от представителей северокорейской власти, сменилось перечислением «громких побед».

Так, Ким Чен Ын высказался об «укреплении мощи», «глобальном престиже» и «чудесной победе», назвав так ряд встреч с американским президентом Дональдом Трампом в 2017 году. Кроме того, престижем лидер КНДР считает и запуск межконтинентальных баллистических ракет, заявив, что они «способны поразить континентальную часть США».

Отметим, что съезд ТПК состоялся за две недели до вступления новоизбранного президента США Джо Байдена в должность, поэтому слова о победе, считая подобным встречу с Трампом, международное сообщество восприняло неоднозначно.

Как сообщал "Телеграф" ранее, Ким Чен Ын считается «великим реформатором» в Северной Корее. Так, лидер неоднократно проявлял эмоции на публике, теперь признал свои ошибки в управлении государством, а на Новый год поздравил жителей Кореи написанным от руки письмом вместо выступления по телевизору.

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КНДР, Ким Чен Ын.

Автор:

Телеграф
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