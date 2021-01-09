Лидер Северной Кореи назвал главного врага своей страны и пообещал расширить ядерный арсенал

Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал США главным врагом страны и пригрозил расширением ядерного арсенала.

Об этом пишет AP.

По словам Кима ключом к установлению новых отношений между Северной Кореей и США является отказ последних от "своей враждебной политики".

Северокорейский лидер заверил, что не станет применять ядерное оружие до тех, пока ему не угрожает опасность. При этом Штаты он назвал "главным врагом своей страны".

Помимо того Ким Чен Ын выразил готовность к двустороннему диалогу, но отметил, что КНДР должна и далее наращивать военный и ядерный потенциал, чтобы "справиться с растущей враждебностью США".

"Кто бы ни вступил в должность (президента, - ред.) в США, их основной характер и враждебная политика никогда не изменятся", - считает Ким.

Как сообщалось ранее, 6 января группа сторонников Трампа ворвалась в Капитолий и сорвала заседания Конгресса и Сената.