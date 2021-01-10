В Индонезии спасатели приехали спасать жертв оползня, но оказались в ловушке (фото, видео)

В деревне Чиханжуанг на Западной Яве (Индонезия) в результате сильных дождей произошел оползень. Спасатели, прибывшие на место для поиска жертв и пострадавших, буквально несколько часов спустя были погребены под вторым оползнем.

Об этом пишет BBC.

Согласно информации издания, по меньшей мере 12 человек погибли, а еще десятки пропали без вести.

Первый оползень произошел в 16:00 по местному времени (11:00 по Киеву), а второй уже в 19:30 (14:30 по Киеву).

Согласно данным государственного агенства по чрезвычайных ситуациях, среди жертв оползней есть спасатели и по меньшей мере один ребенок. Всего числится пропавшими без вести 27 человек. Еще 46 удалось спасти.

Поиски временно остановлены из-за неблагоприятных погодных условий.

В сезон дождей оползни в Индонезии не являются редким явлением, обычно их связывают с вырубкой лесов.

Как сообщалось ранее, возле берегов Индонезии потерпел крушение пассажирский самолет Boeing 737-500, выполнявший рейс SJ182. На борту находились 65 человек.