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В Индонезии спасатели приехали спасать жертв оползня, но оказались в ловушке (фото, видео)

В Индонезии спасатели приехали спасать жертв оползня, но оказались в ловушке (фото, видео)
Обновлено 22:28 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

В деревне Чиханжуанг на Западной Яве (Индонезия) в результате сильных дождей произошел оползень. Спасатели, прибывшие на место для поиска жертв и пострадавших, буквально несколько часов спустя были погребены под вторым оползнем. 

Об этом пишет BBC

Согласно информации издания, по меньшей мере 12 человек погибли, а еще десятки пропали без вести. 

Первый оползень произошел в 16:00 по местному времени (11:00 по Киеву), а второй уже в 19:30 (14:30 по Киеву). 

Согласно данным государственного агенства по чрезвычайных ситуациях, среди жертв оползней есть спасатели и по меньшей мере один ребенок. Всего числится пропавшими без вести 27 человек. Еще 46 удалось спасти. 

Поиски временно остановлены из-за неблагоприятных погодных условий. 

В сезон дождей оползни в Индонезии не являются редким явлением, обычно их связывают с вырубкой лесов. 

Как сообщалось ранее, возле берегов Индонезии потерпел крушение пассажирский самолет Boeing 737-500, выполнявший рейс SJ182. На борту находились 65 человек.

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Все по теме:

Индонезия, Оползень, Стихийное бедствие.

Автор:

Телеграф
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