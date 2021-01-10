Водолазы сняли на видео обломки индонезийского Boeing 737-500 в Яванском море

9 января самолет пассажирский самолет компании Sriwijaya Air с 65 людьми на борту потерпел крушение спустя 4 минуты после вылета из аэропорта Джакарты (Индонезия).

10 января местные СМИ начали публиковать кадры с места проведения поисковой операции.

Отмечается, что самолет Boeing 737-500 упал в Яванском море, его обломки нашли на глубине в примерно 25 метров.

Как сообщалось ранее, первые обломки были выловлены рыбаками, которые невольно оказались на месте происшествия.

Предварительной причиной крушения называют погодные условия. Лайнер попал в грозовой фронт, а турбулентность могла стать причиной отказа двигателя.

Из-за сильного дождя вылет самолета был отложен на тридцать минут, тем не менее, экипаж все же принял решение взлететь.

Согласно данным МИД Украины, на борту украинцев не было.