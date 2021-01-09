Катастрофа индонезийского Boeing: появилось важное заявление о пострадавших украинцах

В Украине заявили, что украинцев на борту Boeing 737-500 SJ182 Sriwijaya Air, который рухнул в Яванское море в Индонезии, не было.

Об этом в своем Twitter сообщил украинский дипломат Олег Николенко.

"По предварительной информации Посольства Украины в Индонезии и авиакомпании Sriwijaya Air, украинцев не было на борту самолета рейса SJ182, который потерпел катастрофу вблизи Джакарты", - заявил он.

❗️За попередньою інформацією Посольства України в Індонезії та авіакомпанії Sriwijaya Air, українців не було на борту літака рейсу #SJ182, який зазнав катастрофи поблизу Джакарти. — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) January 9, 2021

Ранее Николенко сообщал, что информация про присутствие украинцев на борту Boeing 737-500 SJ182, проверяется.

За інформацією індонезійської влади, поблизу Джакарти втрачено зв‘язок із літаком місцевих авіаліній рейсу #SJ182. Тривають пошукові роботи. Посольство України в Індонезії перевіряє наявність українців серед пасажирів.



Thomas White/Reuters pic.twitter.com/mT65S5Op1a — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) January 9, 2021

Как сообщал "Телеграф", ранее появилось видео момента падения самолета в Индонезии. Также появились первые фото и видео с места крушения самолета в Индонезии.