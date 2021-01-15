Скачать
Пятница, 15.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
В Раде сделали шаг к сокращению числа нардепов на треть: все детали и почему КСУ сомневается
В Раде сделали шаг к сокращению числа нардепов на треть: все детали и почему КСУ сомневается
Смертельный наезд на пешехода под Киевом: виновник кричал про Зеленского и обещал "отмазаться" (видео)
Смертельный наезд на пешехода под Киевом: виновник кричал про Зеленского и обещал "отмазаться" (видео)
"Снег пошел - каких еще реформ не хватает?" Фото Зеленского с Банковой взорвало сеть
"Снег пошел - каких еще реформ не хватает?" Фото Зеленского с Банковой взорвало сеть
Реал сенсационно уступил Атлетику в "финале четырех" Суперкубка Испании (видео)
Реал сенсационно уступил Атлетику в "финале четырех" Суперкубка Испании (видео)

Археологи обнаружили древнейшее изображение животного (фото)

Археологи обнаружили древнейшее изображение животного (фото)
02:03 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

В пещере в Индонезии на острове Сулавеси было обнаружено самое древнее известное в мире изобразительное искусство - очаровательное изображение бородавчатой свиньи. Археологи, работающие, на месте, заявили, что пещерному искусству не менее 45 тысяч лет. 

Об этом сообщили в Телеграм-канале "Раньше всех. Ну почти".

Согласно статье ученых, опубликованной в журнале Science Advances, изображение кабана в натуральную величину было сделано в одной из пещер острова более 45,5 тысяч лет назад. Рисунок дикой свиньи размером 136 на 54 см выполнен темно-красным пигментом охры. Его возраст был установлен радиоизотопным методом.

Этот рисунок также считается самым старым из сохранившихся изображений животного. Окрашенное пигментом красной охры, животное, похоже, наблюдает за дракой или социальным взаимодействием между двумя другими бородавчатыми свиньями.

рисунки свиньи

В то же время этот регион является домом для многих интригующих известняковых пещер, в которых были сделаны и другие открытия. Наскальные рисунки, изображающие сцену охоты, датируемую 43 900 лет назад, также были обнаружены на Сулавеси в конце 2019 года. Та же группа археологов в 2014 году нашла трафареты человеческих рук, датируемые 40 000 лет назад.

При этом, раньше считалось, что древнейшее из известных наскальных рисунков впервые появилось в Европе 40 000 лет назад, демонстрируя абстрактные символы. К 35000 лет назад искусство стало более изощренным, показывая лошадей и других животных.

Стоит напомнить, что в декабре 2020, археологи обнаружили в древнем римском городе Помпеи хорошо сохранившейся прилавок закусочной, термополия, 2000-летней давности.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 101

Все по теме:

Индонезия, Археология, Сулавеси.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Смертельный наезд на пешехода под Киевом: виновник кричал про Зеленского и обещал "отмазаться" (видео)
02 "Снег пошел - каких еще реформ не хватает?" Фото Зеленского с Банковой взорвало сеть
03 Ляшко назвал "непредсказуемые переменные", от которых зависит продление локдауна в Украине
04 Президент Турции вакцинировался от коронавируса: что известно о препарате и фото
05 После Трампа под санкции в соцсетях попали российские ученые: что известно
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Местный Буковель: захватывающие фото и видео из заснеженного Киева
Местный Буковель: захватывающие фото и видео из заснеженного Киева
После Трампа под санкции в соцсетях попали российские ученые: что известно
После Трампа под санкции в соцсетях попали российские ученые: что известно
Итоги 14 января: реакция МВФ на изменение газового тарифа и детали скандала вокруг судейской &quot;верхушки&quot; Украины
Итоги 14 января: реакция МВФ на изменение газового тарифа и детали скандала вокруг судейской "верхушки" Украины
Какой праздник 15 января: народные приметы и запреты
Какой праздник 15 января: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь