Археологи обнаружили древнейшее изображение животного (фото)

В пещере в Индонезии на острове Сулавеси было обнаружено самое древнее известное в мире изобразительное искусство - очаровательное изображение бородавчатой свиньи. Археологи, работающие, на месте, заявили, что пещерному искусству не менее 45 тысяч лет.

Об этом сообщили в Телеграм-канале "Раньше всех. Ну почти".

Согласно статье ученых, опубликованной в журнале Science Advances, изображение кабана в натуральную величину было сделано в одной из пещер острова более 45,5 тысяч лет назад. Рисунок дикой свиньи размером 136 на 54 см выполнен темно-красным пигментом охры. Его возраст был установлен радиоизотопным методом.

Этот рисунок также считается самым старым из сохранившихся изображений животного. Окрашенное пигментом красной охры, животное, похоже, наблюдает за дракой или социальным взаимодействием между двумя другими бородавчатыми свиньями.

В то же время этот регион является домом для многих интригующих известняковых пещер, в которых были сделаны и другие открытия. Наскальные рисунки, изображающие сцену охоты, датируемую 43 900 лет назад, также были обнаружены на Сулавеси в конце 2019 года. Та же группа археологов в 2014 году нашла трафареты человеческих рук, датируемые 40 000 лет назад.

При этом, раньше считалось, что древнейшее из известных наскальных рисунков впервые появилось в Европе 40 000 лет назад, демонстрируя абстрактные символы. К 35000 лет назад искусство стало более изощренным, показывая лошадей и других животных.

Стоит напомнить, что в декабре 2020, археологи обнаружили в древнем римском городе Помпеи хорошо сохранившейся прилавок закусочной, термополия, 2000-летней давности.