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США пошатнули санкциями известную китайскую корпорацию
США пошатнули санкциями известную китайскую корпорацию

США пошатнули санкциями известную китайскую корпорацию

США пошатнули санкциями известную китайскую корпорацию
Обновлено 08:11 Сегодня Телеграф фото: УНИАН

В четверг, 14 января, США ввели экономические санкции против девяти китайских компаний, в том числе производителя мобильных телефонов Xiaomi.

Об этом сообщается на сайте Министерства обороны США.

Также США, как уточняет Reuters, вводят визовые ограничения для граждан Китая, в частности руководителей государственных предприятий и чиновников Коммунистической партии Китая и флота, а также авиастроительной компании COMAC.

На эти компании будет распространяться новый запрет на инвестиции в США, который, как прогнозирует издание, в конечном итоге вынудит американских инвесторов избавиться от активов фирм из черного списка к 11 ноября 2021 года.

Акции Xiaomi на биржевом рынке тут же отреагировали на санкции резким падением. В частности, на утро пятницы, 15 января, упали более чем на 8%. На данный момент падение акций составляет уже 12,1%.

Как сообщал "Телеграф", ранее в США уже ввели санкции против более сотни организаций и компаний Китая и России за сотрудничество с вооруженными силами обеих стран. 

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Китай, США, Акции, Xiaomi.
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