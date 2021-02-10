Протестующих в Мьянме расстреляли боевыми патронами: первые данные о жертвах

Переворот в Мьянме пожинает первые жертвы. Как минимум два человека были ранены в результате разгона демонстрации полицией, применившей боевые патроны.

Во вторник, 9 февраля в столице Мьянмы Нейпьидо во время протестов были серьезно ранены два человека после того, как полицейские предположительно стреляли в демонстрантов. Об этом заявили в политической партии Аун Сан Су Чжи — Национальной лиге за демократию, сообщает CNN.

Также официальный представитель партии Ки Тоэ рассказал о состоянии пострадавших молодой мужчина получил огнестрельное ранение в грудь, а молодая женщина была ранена в голову пулей, пробившей мотоциклетный шлем. Врач подтвердил, что женщина была ранена боевой пулей, а не резиновой. Сейчас она находится в критическом состоянии и нуждается в подключении к аппарату ИВЛ.

А в это время военные власти страны ограничили проведение собраний и ввели комендантский час с 20:00 до 4:00 во всех крупных городах страны, включая столицу Нейпьидо и крупнейший город Мьянмы Янгон.

Напомним, в Мьянме, где 1 февраля произошел военный переворот, где военные захватили власть и арестовали президента, десятки тысяч людей выходят на протесты против захвата власти в стране.