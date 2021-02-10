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Огромный потенциал: Китай утратил лидерство по темпам развития экономики в Азии

Огромный потенциал: Китай утратил лидерство по темпам развития экономики в Азии
Обновлено 14:53 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Аналитики UBS банка пришли к выводу, что экономические перспективы Вьетнама позитивны и имеют "огромный потенциал".

Об этом сообщает CNBC.

"Вьетнам - рынок, который нам нравится. Мы считаем, что его экономика имеет огромный потенциал", - отметил региональный директор UBS по инвестициям Кельвин Тэй, добавив, что рост во Вьетнаме опережает конкурентов на приграничных рынках.

В 2020 году страна показала рост в 2,9%, незначительно уступив Тайваню с 2,98%. Для сравнения: рост в Китае составил 2,3%.

Кроме того, вьетнамский фондовый рынок также демонстрирует уверенный рост и приближается к тому, чтобы стать больше, чем Филиппины с точки зрения рыночной капитализации "примерно в середине 2021 года".

За минувшие два года Вьетнам стал рассматриваться, как альтернативный производственный центр для компаний, стремящихся вывести производства из Китая, чтобы избежать перекрестного огня, вызванного напряженностью между Пекином и Вашингтоном.

Bank of America прогнозирует в 2021 году рост вьетнамской экономики в 9,3%, а Всемирный банк ожидает рост в 6,7%. Обрабатывающий сектор Вьетнама получил широкое признание в прошлом году. При этом производство росло на фоне устойчивого экспортного спроса. По словам экономистов, такая тенденция сохранится в ближайшие годы.

Как сообщалось, в январе США ввели экономические санкции против девяти китайских компаний, в том числе производителя мобильных телефонов Xiaomi.

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата
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Китай, Вьетнам, Экономика, UBS.
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