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Популярный среди украинцев курорт в Египте обнесли бетонной стеной

Популярный среди украинцев курорт в Египте обнесли бетонной стеной
Обновлено 23:16 Сегодня Телеграф

Египет построил 36-километровый бетонный забор вокруг самого популярного у украинцев курорта Шарм-эль-Шейх.

Об этом сообщает CNN.

По заверению властей Египта эта стена "поможет защитить туризм на курорте Красного моря".

В частности, власти южного Синая надеются оживить туризм, который пострадал в результате потрясений после восстания в Египте в 2011 году, крушения российского пассажирского самолета на Синае в 2015 году и пандемии коронавируса. Кроме того, в 2005 году в результате взрывов бомб в Шарм-эль-Шейхе погибли десятки человек, когда местные боевики  устроили один из самых масштабных терактов.

Стена представляет собой бетонные плиты с участками проволочной ограды, отделяющую курорт от окружающей его пустыни. Некоторые плиты отмечены черными символами мира.

"Те, кто въезжает в город по дороге, должны пройти через один из четырех ворот, оборудованных фотоаппаратами и сканерами", - пишет издание.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Египте повара арестовали за пикантное украшение кексов

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Египет, Шарм-эль-Шейх, Стена.
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