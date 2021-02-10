Популярный среди украинцев курорт в Египте обнесли бетонной стеной

Египет построил 36-километровый бетонный забор вокруг самого популярного у украинцев курорта Шарм-эль-Шейх.

Об этом сообщает CNN.

По заверению властей Египта эта стена "поможет защитить туризм на курорте Красного моря".

В частности, власти южного Синая надеются оживить туризм, который пострадал в результате потрясений после восстания в Египте в 2011 году, крушения российского пассажирского самолета на Синае в 2015 году и пандемии коронавируса. Кроме того, в 2005 году в результате взрывов бомб в Шарм-эль-Шейхе погибли десятки человек, когда местные боевики устроили один из самых масштабных терактов.

Стена представляет собой бетонные плиты с участками проволочной ограды, отделяющую курорт от окружающей его пустыни. Некоторые плиты отмечены черными символами мира.

"Те, кто въезжает в город по дороге, должны пройти через один из четырех ворот, оборудованных фотоаппаратами и сканерами", - пишет издание.

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