В Японии появится министр по одиночеству: чем он будет заниматься

На фоне пандемии коронавируса японское общество встало перед проблемой роста суицидов. Для решения вопроса в правительстве будет создана новая должность – министр по одиночеству.

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга назначил министра по региональному развитию Тэцуси Сакамото по совместительству министром одиночества. Чиновник должен будет возглавит борьбу с одиночеством и изоляцией в стране. Об этом пишет Nikkei.

"Что касается цели этого назначения, то речь идет о решении общественных проблем, которые проявляются в том числе из-за старения общества с низкой рождаемостью. Из-за распространения коронавируса выросло число самоубийств среди женщин. Также сюда относится проблема самоубийств", — отметил Суга.

По мнению генсека кабмина проблемы одиноких жителей обострились во время пандемии. В 2020 число самоубийств в Японии увеличилось впервые за 11 лет, практически достигнув 21 000.

Министр также будет мониторить состояние детской бедности в стране и координировать помощь пожилым.

Напомним, в Японии у четырех путешественников из бразильского штата Амазонас обнаружили новую, ранее неизвестную, форму коронавируса SARS-CoV-2.