Обнаружили еще одну форму COVID: что известно про "бразильский" коронавирус

В Японии у четырех путешественников из бразильского штата Амазонас обнаружили новую, ранее неизвестную, форму коронавируса SARS-CoV-2.

Об этом пишет CNBC.

В Минздраве страны заявили, что сейчас проходят исследования, которые должны установить эффективность имеющихся вакцин от коронавируса от его нового варианта.

"На данный момент нет никаких доказательств того, что новый вариант, обнаруженный у людей из Бразилии, обладает высокой инфекционностью", заявил глава Национального института инфекционных заболеваний Такаджи Вакита.

Инфицированных людей обнаружили 2 января в аэропорту Ханэда. Из симптомов у одного из них наблюдались проблемы с дыханием, у второго - лихорадка, у третьей - головная боль и боль в горле, а четвертая оказалась бессимптомным носителем.

Всего с начала пандемии в Японии обнаружили 283 тысячи инфицированных, от болезни скончались 3,8 тысяч человек.

Как сообщалось ранее, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, стоит ли украинцам ждать еще одного локдауна.