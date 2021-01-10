Вирус коварен: Ляшко дал прогноз на конец локдауна в Украине

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко дал прогноз относительно завершения локдауна и выхода из карантина.

Об этом он рассказал в эфире "Эспресо".

По его словам, если украинцы будут соблюдать ограничения, то к концу локдауна в Украине будет наблюдаться либо стабилизация без прироста, либо снижение числа новых случаев COVID-19.

Говоря о том, будет ли продление локдауна в случае, если к его концу будет наблюдаться рост числа новых инфицированных, Ляшко заявил, что в Минздраве моделировали ситуацию таким образом, чтобы допустить только один жесткий карантин.

"Если все будет развиваться, как мы прогнозировали, то ни продления текущих, ни введения новых карантинных ограничений в течение зимнего периода 2020-2021 годов не должно быть", - сказал он.

Но в то же время он уточнил, что вирус имеет свойство мутировать.

"Этот вирус коварен и он новый", - подчеркнул Ляшко, приведя пример Великобритании, которая согласно прогнозу должна была бы открыться на период новогодних празднований, однако из-за мутации ей вновь пришлось закрыться.

Как сообщалось ранее, известный врач рассказал, чем Украина превзошла Британию в борьбе с пандемией.