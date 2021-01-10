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Известный врач рассказал, в чем Украина превзошла Британию в борьбе с COVID-19

Известный врач рассказал, в чем Украина превзошла Британию в борьбе с COVID-19
Обновлено 17:13 Сегодня Телеграф Фото: КГГА

Несмотря на нехватку тестов на ранних этапах и проблемы с лечением коронавируса, Украина пока справляется с пандемией лучше, чем Великобритания. 

Таким мнением поделился главный врач львовской клиники Тарас Жиравецкий в Фейсбук. 

"Мы действительно порой более адаптированы к таким кризисных ситуаций европейских коллег, потому что украинцы рождаются и постоянно живут в кризисах и не только связанных с вирусами. Сейчас речь идет о лечении дома до стационара", - написал он. 

Врач отметил, что основной задачей было не допустить попадание огромного числа пациентов в стационары, и при этом корректно лечить пациента на дому, чтобы тот не получил осложнений от COVID-19. 

В сравнение он привел Британию, в которой "система уже третий раз на грани фола". 

"У них сейчас пациент не обращается с ковидом к семейному врачу, он не делает никаких тестов (имею в виду важнейшие маркеры течения заболевания с 6-го дня ковида - ЦРП, ддимеры, ферритин, общий крови), пациентов практически не направляют на КТ, пока их состояние не ухудшится", - отметил Жиравецкий. 

Он подчеркнул, что там за пациентом наблюдает представитель медслужбы, который контролирует состояние пациента по телефону. 

Помимо того, основным препаратом в Великобритании является парацетамол, а помимо него ничего в аптеках купить пациент не сможет.  

"У нас пациенты все же имеют возможность провести лабораторные анализы и при необходимости быстро выполнить КТ легких, поэтому наш врач может рекомендовать лечение, опираясь на объективные критерии, а не только на сатурацию крови кислородом и температуру", - пишет он.

Удачным решением Жиравецкий считает также возложение ответственности за диагностику и лечение пациента на семейного врача. 

"Считаю, что наш опыт борьбы с пандемией конечно не идеален, но он оказался более эффективным чем в европейских странах и США, потому что количество летальных случаев от ковида у нас таки значительно ниже", - говорит врач. 

Как сообщалось ранее, согласно официальной статистике, в Украине по состоянию на 10 января обнаружено 1 115 026 случаев инфицирования коронавирусом, умерли от болезни 19 767 человек (1,77% летальных исходов). 

Для сравнения, в Великобритании по состоянию на 9 января было обнаружено 3 017 409 случаев инфицирования, а умерли от "короны" 80 868 человек (2,68% летальных исходов). 

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Коронавирус, Covid-19, Тарас Жиравецкий.

Автор:

Телеграф
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