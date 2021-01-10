Известный врач рассказал, в чем Украина превзошла Британию в борьбе с COVID-19

Несмотря на нехватку тестов на ранних этапах и проблемы с лечением коронавируса, Украина пока справляется с пандемией лучше, чем Великобритания.

Таким мнением поделился главный врач львовской клиники Тарас Жиравецкий в Фейсбук.

"Мы действительно порой более адаптированы к таким кризисных ситуаций европейских коллег, потому что украинцы рождаются и постоянно живут в кризисах и не только связанных с вирусами. Сейчас речь идет о лечении дома до стационара", - написал он.

Врач отметил, что основной задачей было не допустить попадание огромного числа пациентов в стационары, и при этом корректно лечить пациента на дому, чтобы тот не получил осложнений от COVID-19.

В сравнение он привел Британию, в которой "система уже третий раз на грани фола".

"У них сейчас пациент не обращается с ковидом к семейному врачу, он не делает никаких тестов (имею в виду важнейшие маркеры течения заболевания с 6-го дня ковида - ЦРП, ддимеры, ферритин, общий крови), пациентов практически не направляют на КТ, пока их состояние не ухудшится", - отметил Жиравецкий.

Он подчеркнул, что там за пациентом наблюдает представитель медслужбы, который контролирует состояние пациента по телефону.

Помимо того, основным препаратом в Великобритании является парацетамол, а помимо него ничего в аптеках купить пациент не сможет.

"У нас пациенты все же имеют возможность провести лабораторные анализы и при необходимости быстро выполнить КТ легких, поэтому наш врач может рекомендовать лечение, опираясь на объективные критерии, а не только на сатурацию крови кислородом и температуру", - пишет он.

Удачным решением Жиравецкий считает также возложение ответственности за диагностику и лечение пациента на семейного врача.

"Считаю, что наш опыт борьбы с пандемией конечно не идеален, но он оказался более эффективным чем в европейских странах и США, потому что количество летальных случаев от ковида у нас таки значительно ниже", - говорит врач.

Как сообщалось ранее, согласно официальной статистике, в Украине по состоянию на 10 января обнаружено 1 115 026 случаев инфицирования коронавирусом, умерли от болезни 19 767 человек (1,77% летальных исходов).

Для сравнения, в Великобритании по состоянию на 9 января было обнаружено 3 017 409 случаев инфицирования, а умерли от "короны" 80 868 человек (2,68% летальных исходов).