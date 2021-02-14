Скачать
Воскресенье, 14.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Итоги дня 13 февраля: Зеленский улетел в ОАЭ, журналистам каналов Медведчука запретили работать в Раде, завершение работы миссии МВФ в Украине
Итоги дня 13 февраля: Зеленский улетел в ОАЭ, журналистам каналов Медведчука запретили работать в Раде, завершение работы миссии МВФ в Украине
Не молчи, если тебя унижают и бьют: напиши в интернет-дневник "Мені здається" - там найдешь выход
Не молчи, если тебя унижают и бьют: напиши в интернет-дневник "Мені здається" - там найдешь выход
Шоу "Маска": названо имя звезды, покинувшей четвертый эфир телепроекта (фото, видео)
Шоу "Маска": названо имя звезды, покинувшей четвертый эфир телепроекта (фото, видео)
VAR украл у Месси гол, затем Лионель удивил всех (видео)
VAR украл у Месси гол, затем Лионель удивил всех (видео)

Японцы скосплеили киборгов, защищавших Донецкий аэропорт (фото)

Японцы скосплеили киборгов, защищавших Донецкий аэропорт (фото)
04:16 Сегодня Телеграф

В "Стране восходящего солнца" среди молодежи становится популярным мода на реконструкцию событий на Донбассе.  Молодые японцы косплеят форму и быт военнослужащих АТО.

"Меня приятно поражает то, что японские косплееры делают фотосеты в сетап "обороны донецкого аэропорта". Мы живем в стране, чьи воинов копируют молодые ребята в других странах, как мифических героев или персонажей фильмов", - пишет преподаватель японского языка Борис Мороз на своей странице в Facebook.

Как отмечает автор поста, японцы нашивают желто-синий флаг на форму, и пишут на большом флаге "79 оаэмбр" как они видели в документалке об аэропорте. Они едут за город, фотографируются и ночуют в униформе и со страйкбольными винтовками в подвале развалившейся здания. Чтобы почувствовать хотя бы клочок той героической атмосферы в далекой стране, где штурмовые бригады 242 дня держали аэропорт против превосходящих сил противника.

Напомним, косплееры показали, как они выглядят в реальной жизни.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
Просмотры: 123

Все по теме:

Япония, Донецкий аэропорт, Косплей.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Самолет "правой руки" Медведчука отправился в ОАЭ за день до прибытия туда Зеленского, - журналист
02 В Карпатах намело до двух метров снега: какая обстановка на курортах (фото, видео)
03 На Киевщине поймали банду таксистов-клофелинщиков: от их деятельности мог погибнуть киевлянин (фото)
04 "Утопил" машину в мороз: Нефьодов показал фото экстремального отдыха в Карпатах
05 Известная украинская модель-блогерша увеличила грудь: фото до и после
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Офицер ВСУ показал, как теперь выглядит Бахчисарайское водохранилище в оккупированном Крыму
Офицер ВСУ показал, как теперь выглядит Бахчисарайское водохранилище в оккупированном Крыму
Мороз и снегопады: какой будет погода в Украине на День влюбленных
Мороз и снегопады: какой будет погода в Украине на День влюбленных
В Броварах после домашних родов спасли ребенка, который не дышал уже 20 минут
В Броварах после домашних родов спасли ребенка, который не дышал уже 20 минут
Трифонов день: народные приметы и запреты
Трифонов день: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь