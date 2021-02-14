Японцы скосплеили киборгов, защищавших Донецкий аэропорт (фото)

В "Стране восходящего солнца" среди молодежи становится популярным мода на реконструкцию событий на Донбассе. Молодые японцы косплеят форму и быт военнослужащих АТО.

"Меня приятно поражает то, что японские косплееры делают фотосеты в сетап "обороны донецкого аэропорта". Мы живем в стране, чьи воинов копируют молодые ребята в других странах, как мифических героев или персонажей фильмов", - пишет преподаватель японского языка Борис Мороз на своей странице в Facebook.

Как отмечает автор поста, японцы нашивают желто-синий флаг на форму, и пишут на большом флаге "79 оаэмбр" как они видели в документалке об аэропорте. Они едут за город, фотографируются и ночуют в униформе и со страйкбольными винтовками в подвале развалившейся здания. Чтобы почувствовать хотя бы клочок той героической атмосферы в далекой стране, где штурмовые бригады 242 дня держали аэропорт против превосходящих сил противника.

Напомним, косплееры показали, как они выглядят в реальной жизни.