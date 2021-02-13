В Японии произошло мощное землетрясение: в сети появилось видео бедствия

Японские префектуры Мияги и Фукусима сотрясло мощное землетрясение, магнитудой в 7,1 балла.

Об этом сообщает The Japantimes, а очевидцы выкладывают кадры толчков в сеть.

По данным местного метеорологического агентства землетрясение произошло в 23:08 (16:08 по Киеву). Предупреждений о цунами не поступало.

Ради собственной безопасности, жителей затронутых прибрежных регионов перебраться на возвышенности на фоне возможных афтершоков.

В районе Хамадори находится пострадавшая от землетрясения и цунами АЭС Фукусима № 1. Сообщений о нарушениях на объекте не поступало, сообщает общественная телекомпания NHK.

Агентство Киодо, в свою очередь сообщило, что вследствие землетрясения в районе Токио пострадали восемь человек. При этом более миллиона домохозяйств остались без света.

Правительство создало рабочую группу для изучения последствий.

Как сообщалось ранее, в Индии взорвалась частная фабрика по производству фейерверков, из-за чего погибло не менее 11 человек.