В Японии произошло мощное землетрясение: в сети появилось видео бедствия

Японские префектуры Мияги и Фукусима сотрясло мощное землетрясение, магнитудой в 7,1 балла.
Об этом сообщает The Japantimes, а очевидцы выкладывают кадры толчков в сеть.
По данным местного метеорологического агентства землетрясение произошло в 23:08 (16:08 по Киеву). Предупреждений о цунами не поступало.
Ради собственной безопасности, жителей затронутых прибрежных регионов перебраться на возвышенности на фоне возможных афтершоков.
В районе Хамадори находится пострадавшая от землетрясения и цунами АЭС Фукусима № 1. Сообщений о нарушениях на объекте не поступало, сообщает общественная телекомпания NHK.
Агентство Киодо, в свою очередь сообщило, что вследствие землетрясения в районе Токио пострадали восемь человек. При этом более миллиона домохозяйств остались без света.
Правительство создало рабочую группу для изучения последствий.
Как сообщалось ранее, в Индии взорвалась частная фабрика по производству фейерверков, из-за чего погибло не менее 11 человек.