В Индии взлетела на воздух фабрика по производству фейерверков: множество погибших и раненных (видео)

На юге Индии в районе Вирудхунагар штата Тамил Наду произошло несколько взрывов на частной фабрике по производству фейерверков.

Как сообщает AlJazeera, в результате взрыва погибло 11 человек и еще 34 получили ранения. В соцсетях же утверждают, что число погибших составило 15 человек, а раненных может быть намного больше.

Deeply pained to learn about death of more than 15 people in #Virudhunagar Tamilanadu after blast in a firecracker factory.

My thoughts & prayers with the families of victims. pic.twitter.com/N7cx3Vh6D5

