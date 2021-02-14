В Китае заполненная цепная карусель сломалась на ходу: люди вылетали из кабинок (видео)

16 человек получили травмы различной степени тяжести, трое из них находятся в тяжелом состоянии, после того как в субботу, 13 февраля, в одном из парков развлечений в провинции Хунань (Центральный Китай) сломалась карусель.

Об этом сообщает информационное агентство "Синьхуа" со ссылкой на обнародованную в воскресенье информацию местных властей.

По данным уездного правительства, авария произошла около 15:40 в деревне уезда Шаоян.

Аттракцион "Летающее кресло" вышел из строя из-за механического сбоя, в результате чего некоторые посетители вылетели с объекта.

Все пострадавшие были госпитализированы. По заявлению местных властей, парк был закрыт до окончания расследования причин аварии.

В Сети появилось видео, сделанное во время аварии одним из пострадавших в ЧП.

Mal funcionamiento en parque de juegos en la ciudad de Hunan, China. 13/02/21. pic.twitter.com/QXmdoJdkEp — Ruben Abarca (@AbarcaRbn) February 14, 2021

Как сообщалось, в начале февраля во Франции на популярном курорте потерпел крушение вертолет с туристами.