В Китае заполненная цепная карусель сломалась на ходу: люди вылетали из кабинок (видео)

16 человек получили травмы различной степени тяжести, трое из них находятся в тяжелом состоянии, после того как в субботу, 13 февраля, в одном из парков развлечений в провинции Хунань (Центральный Китай) сломалась карусель.
Об этом сообщает информационное агентство "Синьхуа" со ссылкой на обнародованную в воскресенье информацию местных властей.
По данным уездного правительства, авария произошла около 15:40 в деревне уезда Шаоян.
Аттракцион "Летающее кресло" вышел из строя из-за механического сбоя, в результате чего некоторые посетители вылетели с объекта.
Все пострадавшие были госпитализированы. По заявлению местных властей, парк был закрыт до окончания расследования причин аварии.
В Сети появилось видео, сделанное во время аварии одним из пострадавших в ЧП.
Mal funcionamiento en parque de juegos en la ciudad de Hunan, China. 13/02/21. pic.twitter.com/QXmdoJdkEp— Ruben Abarca (@AbarcaRbn) February 14, 2021
Как сообщалось, в начале февраля во Франции на популярном курорте потерпел крушение вертолет с туристами.