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Во Франции на популярном курорте потерпел крушение вертолет с туристами

Во Франции на популярном курорте потерпел крушение вертолет с туристами
Обновлено 22:27 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Во вторник, 9 февраля, во Франции близ горнолыжного курорта Куршевель потерпел крушение вертолет, на борту которого находилось пять человек. 

Как пишет Le DL, эту информацию подтвердили в префектуре Савойи. 

В сообщении указано, что авария произошла ближе к вечеру. Вследствие крушения погибло два человека, еще трое получили ранения. Один из раненных находится в критическом состоянии, его доставили вертолетом в больницу Гренобля. 

Согласно данным жандармов, крушение потерпел гражданский вертолет, однако другой информации о погибших и пострадавших пока предоставить не могут. Впрочем, издание пишет, что в вертолете находились туристы, которые отправились в полет после лыжного тура.  

Место крушения вертолета близ Куршевеля

Как сообщалось ранее, в Гималайях в индийском штате Уттаракханд сошел ледник, что привело к гибели минимум 18 человек. Еще около 200 считаются пропавшими без вести. 

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Авиакатастрофа, Франция, Куршевель.
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