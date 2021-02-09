Во Франции на популярном курорте потерпел крушение вертолет с туристами

Во вторник, 9 февраля, во Франции близ горнолыжного курорта Куршевель потерпел крушение вертолет, на борту которого находилось пять человек.

Как пишет Le DL, эту информацию подтвердили в префектуре Савойи.

В сообщении указано, что авария произошла ближе к вечеру. Вследствие крушения погибло два человека, еще трое получили ранения. Один из раненных находится в критическом состоянии, его доставили вертолетом в больницу Гренобля.

Согласно данным жандармов, крушение потерпел гражданский вертолет, однако другой информации о погибших и пострадавших пока предоставить не могут. Впрочем, издание пишет, что в вертолете находились туристы, которые отправились в полет после лыжного тура.

Как сообщалось ранее, в Гималайях в индийском штате Уттаракханд сошел ледник, что привело к гибели минимум 18 человек. Еще около 200 считаются пропавшими без вести.