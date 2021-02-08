В Гималаях сошедший ледник унес жизни десятков людей, сотни - пропали без вести (фото,видео)

Схождение ледника Нанда Деви в Гималаях в индийском штате Уттаракханд привело к гибели минимум 18 человек. Еще более двухсот числятся пропавшими без вести.

Движения ледовых масс вызвало лавину, а после и наводнение в высокогорном бассейне реки Алакнанда. В результате были разрушены гидроэлектростанция, пять мостов, дороги. Стихийное бедствие привело к эвакуации ряда деревень, сообщает NDTV.

По информации индийских властей, среди пропавших без вести 148 сотрудников гидроэлектростанции NTPC и 22 жителя города Ришиганг. Также около 30 человек находятся в ловушке в туннеле длиной около 2,5 км.

Действия спасателей осложнены особенностями местности и климата: горы, топкий грунт, низкие температуры и залежи мусора в туннеле. 12 человек, запертые строящемся туннеле, были эвакуированы отрядом пограничной полиции.

Напомним, в субботу, 6 января, жителей села Дженгот в индонезийской провинции Центральная Ява затопило водой красного цвета. Причиной необычной окраски воды стал краситель, хранившийся на фабрике, расположенной по соседству.