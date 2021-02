Беспощадная стихия сносила все на своем пути: в сеть попало видео как в Индии сошел с гор ледник

На севере Индии, в штате Уттаракханд, возник масштабный потоп, причинами которого стало схождение ледника. Потоп произошел из-за повреждения плотины "Риши Ганга" в округе Чамоли.

Об этом пишет местное издание India Today.

Инцидент произошел в воскресенье, 7 февраля, около 8-9 часов утра по местному времени.

Army rescue ops on at Tapovan tunnel. #Uttarakhand pic.twitter.com/B0QEgAtRku

Тогда стало известно о схождении части ледника Нанда-Деви в штате Уттаракханд.

#WATCH | Water level in Dhauliganga river rises suddenly following avalanche near a power project at Raini village in Tapovan area of Chamoli district. #Uttarakhand pic.twitter.com/syiokujhns

— ANI (@ANI) February 7, 2021