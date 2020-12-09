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Среда, 09.12.2020
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Ситуация ужасная: Венеция ушла под воду из-за аномалии (фото и видео)

Ситуация ужасная: Венеция ушла под воду из-за аномалии (фото и видео)
Обновлено 12:36 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Большая часть итальянского города Венеция оказалась подтопленной, несмотря на наличие защитной системы шлюзов и дамбы. Уровень воды в Венеции поднялся на 137 см, в результате чего значительная часть города оказалась под водой.

Об этом сообщает Corriere della Sera.

Со среды, 9 декабря, по пятницу, 11 декабря, в Венеции ожидаются три больших прилива. Центр приливов и отливов муниципалитета сегодня в 9:30 прогнозирует прилив 125 сантиметров. Завтра пик будет 135 сантиметров в 7:15 утра, а 11-го - 140 сантиметров в 7:55.

"Мы пытаемся отрегулировать открытие и закрытие, - объясняет Синзия Цинконе, глава Северо-восточного департамента общественных работ, - наилучшим образом".

"Сегодня будет созвано совещание, чтобы проанализировать, что произошло вчера, и внести, при необходимости, существенные изменения в процедуры. пока реализовано для Моисея", - добавил он.

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Операции по подъему ворот Моисея начались ночью, учитывая максимальный прилив, запланированный на это утро в Венеции. Вчерашняя плохая погода внезапно подняла волну, но "Моисей" так и не поднялся. И город ушел под воду.

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Венеция, Потоп.

Автор:

Телеграф
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